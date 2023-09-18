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منهجية عمل مؤسسات سبر الآراء في تونس محور يوم دراسي لهيئة الانتخابات

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 18:36 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثل دور الشركات المختصة في مجال سبر الآراء في تونس، محور يوم دراسي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين بمقرها، لفائدة شركتين لسبر الآراء، في إطار تطبيق مقتضيات الفصول 70 و156 و172 من القانون الانتخابي.

وقد سلط اليوم الدراسي الضوء، على قواعد ومنهجية العمل المتبعة من قبل شركات سبر الآراء، ومدى تحليها بالشفافية عند قيامها بعملية سبر الآراء، والتزامها باخلاقيات المهنة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

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وقد واكب اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، كل من نبيل بالعم رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات سبر الآراء ومدير عام مؤسسة سبر آراء، وحسن الزرقوني مدير عام مؤسسة سبر آراء.

كما شارك في اليوم الدراسي نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي .


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