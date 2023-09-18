Babnet

وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الذي يترأس الوفد التونسي للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، اليوم الاثنين، في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة.


ويندرج تنظيم هذه القمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، في إطار التقييم نصف المرحلي لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل تباحث السبل الكفيلة بتسريع تجسيم هذه الأهداف ووضعها وضع التنفيذ في الفترة القادمة.
...


وأوضحت الوزارة أنّ عديد الأسباب، وعلى رأسها جائحة كوفيد 19 واستمرار عدد من الحروب والأزمات قد أعاقت إلى حدّ كبير تجسيم أهداف التنمية المستدامة.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273448


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:44
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
36°-27
38°-27
33°-26
32°-24
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*