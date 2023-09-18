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توزر: انطلاق أشغال صيانة الخط الحديدي على مستوى ولاية توزر خلال الأيام القادمة وعودة نشاطه في غضون أربعة أشهر

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 12:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
من المنتظر أن تنطلق أشغال صيانة الخط الحديدي على مستوى ولاية توزر وخاصة في جزئه من مدينة المتلوي الى مدينة دقاش، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إعطاء إشارة انطلاق المشروع والاعداد لانطلاق الاشغال منذ شهر أوت الماضي، وفق ما ذكره رئيس دائرة المتلوي بالإدارة الجهوية للسكك الحديدية بالجنوب الغربي شكري بن غريبي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبين المصدر ذاته أن المقاول قام في الفترة الأخيرة، وفي إطار التحضير لانطلاق الاشغال، بمعاينة مواقع الاشغال والشروع في تركيز الحضيرة، واوضح أن تكلفة المشروع مقدرة بحوالي 5,290 مليون دينار وتمتد لنحو 10 أشهر.

...

وسيتم التدخل، وفق بن غريبي، على قرابة 258 منشأة فنية على طول الخط الحديدي بولاية توزر، منها 04 منشآت فنية ستتم عملية إعادة بنائها بشكل كامل، وسيتم التدخل في بقية المنشآت بالصيانة والإصلاح.

ومن المنتظر ان يقع إعادة نشاط الخط الحديدي 13، من توزر الى المتلوي مباشرة بعد الانتهاء من إعادة بناء ال04 منشآت الفنية الكبرى، أي في غضون 04 أشهر لتتواصل بقية الاشغال حتى في حال عودة سفرات الخط الحديدي باعتبار أن الاشغال لن تؤثر على سفرات القطار، وفق ذات المصدر.


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