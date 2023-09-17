الرابطة 1- المجموعة 2- نجم المتلوي يخفض من سرعة النادي الصفاقسي

متابعة - خفض نجم المتلوي من سرعة النادي الصفاقسي بتغلبه عليه 1- 0 اليوم الاحد في المتلوي في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وسجل الكونغولي شانس موالا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 75 مانحا فريقه الفوز الثاني ومكبدا منافسه الهزيمة الاولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.





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وبقي ابناء المدرب نبيل الكوكي، رغم الهزيمة، في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من اربع مقابلات فيما رفع ابناء المدرب محمد علي معالج رصيدهم الى 6 نقاط في المركز الرابع من ثلاث مقابلات.



وفي تطاوين منح السنيغالي مخموث ديالو فريقه اتحاد تطاوين تعادلا ثمينا بتسجيله لثنائية في الدقيقتين 70 و86 وذلك بعد ان تقدم الاتحاد المنستيري بهدفين لكل من المالي بوبكر تراوري (45) وادريس المحيرصي (64).



واصبح رصيد الاتحاد المنستيري 7 نقاط في المركز الثاني رفقة الترجي الرياضي من ثلاث مقابلات لكل منهما مقابل تقطتين لاتحاد تطاوين من اربع مقابلات



وكسب كل من مستقبل المرسى والنادي البنزرتي النقطة الاولى في الموسم بتعادلهما السلبي في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.



وكانت الجولة الرابعة افتتحت امس بلقاءي الملعب التونسي وقوافل قفصة (2-2) ومستقبل سليمان واتحاد بن قردان (0-1) لحساب المجموعة الاولى التي ستختتم مقابلاتها يوم الخميس بلقاء النجم الساحلي والنادي الافريقي .







في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الثانية) التي دارت اليوم الاحد :



الاحد 17 سبتمبر 2023

المجموعة الثانية

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى - النادي البنزرتي صفر-صفر



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري 2-2



في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي - النادي الصفاقسي 1-صفر



الترجي الرياضي التونسي (معفى)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 9 4 3 0 1 6 1

2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 7 3

-الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3

4- نجم المتلوي 6 3 2 0 1 4 3

5- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 3 7

6- النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 0 4

-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5



السبت 16 سبتمبر 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - قوافل قفصة 2-2



في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان صفر-1

محمد علي العمري (90+2)



الاولمبي الباجي (معفى)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5

2- النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2

--الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5

--- اتحاد بن قردان 6 4 2 0 2 3 3

5- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

6-قوافل قفصة 2 3 0 2 1 2 5

-7مستقبل سليمان 0 3 0 0 3 2 5



الخميس 21 سبتمبر 2023

المجوعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي-النادي الافريقي س15 و 30 دق

الحكم: يحدد لاحقا