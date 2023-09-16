كاس الجامعة التونسية لكرة السلة: نتائج الجولة الافتتاحية

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من الجولة الافتتاحية لمسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :
المجموعة الاولى
قاعة حلق الوادي
المجموعة الاولى
قاعة حلق الوادي
النادي الافريقي-الزهراء الرياضية 95-51
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
قاعة توفيق بوهيمة برادس س 17
النجم الرادسي-شبيبة المنازه
نجم حلق الوادي (معفى)
الترتيب المؤقت
1-النادي الافريقي 2 1
-الزهراء الرياضية 1 1
3-النجم الرادسي 0 0
-شبيبة المنازه 0 0
-نجم حلق الوادي 0 0
المجموعة الثانية
السبت 16 سبتمبر 2023
قاعة عزيز ميلاد القيروان
شبيبة القيروان-الدالية الرياضية بقرمبالية 90-54
الاحد 17 سبتمبر 2023
قاعة اولمبي سوسة س16
النجم الساحلي-الملعب النابلي
الاتحاد المنستيري (معفى)
الترتيب المؤقت
1-شبيبة القيروان 2 1
-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
3-النجم الساحلي 0 0
-الملعب النابلي 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0
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