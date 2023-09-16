كاس الجامعة التونسية لكرة السلة: نتائج الجولة الافتتاحية

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من الجولة الافتتاحية لمسابقة كاس الجامعة التونسية لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :



المجموعة الاولى

قاعة حلق الوادي



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النادي الافريقي-الزهراء الرياضية 95-51

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

قاعة توفيق بوهيمة برادس س 17

النجم الرادسي-شبيبة المنازه

نجم حلق الوادي (معفى)



الترتيب المؤقت

1-النادي الافريقي 2 1

-الزهراء الرياضية 1 1

3-النجم الرادسي 0 0

-شبيبة المنازه 0 0

-نجم حلق الوادي 0 0



المجموعة الثانية

السبت 16 سبتمبر 2023

قاعة عزيز ميلاد القيروان

شبيبة القيروان-الدالية الرياضية بقرمبالية 90-54

الاحد 17 سبتمبر 2023

قاعة اولمبي سوسة س16

النجم الساحلي-الملعب النابلي

الاتحاد المنستيري (معفى)



الترتيب المؤقت

1-شبيبة القيروان 2 1

-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1

3-النجم الساحلي 0 0

-الملعب النابلي 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0



