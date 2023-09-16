عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية حول اصلاح التعليم يتخطّى 18 ألفا بعد يوم واحد من اطلاقها

تجاوز عدد المشاركين في المنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي أعدتها وزارة التربية لسبر آراء المواطنين حول مقترحاتهم بشأن الإصلاح التربوي، 18ألف مشارك لحد الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت.



وكشفت المعطيات المنشورة اليوم السبت على هذه المنصة ، https://e-istichara.edu.tn/home#stats، بعد يوم واحد من تركيزها أمس الجمعة، أن 18 ألفا و394 مواطنا أدلوا بأرائهم حول مقترحاتهم لإصلاح نظام التربية والتعليم، مشيرة، الى أن عدد المشاركين توزّعت بين 12577 للرجال، مقابل 5770 للنساء.





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وتتركز الاستشارة حول اصلاح نظام التربية والتعليم على 5 محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والاحاطة بالأسرة"، و"برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي"، و"التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها"، و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية" و"تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة".



وستمتدّ الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على مدى شهرين بهدف سبر آراء جميع التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس، حسب وزير التربية محمد علي البوغديري.



وتندرج هذه الاستشارة ضمن مسعى لإرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله (تعليم ما قبل سن الدراسة، تعليم أساسي وتعليم ثانوي وتكوين مهني وتعليم عال)، وهي تهدف إلى التعرف على آراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والأولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي قصد تحديد التوجهات العامة المستقبلية للرفع من أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع لتشغيل الخريجين، وفق تقديم للاستشارة ورد على المنصة الالكترونية.

