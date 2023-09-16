رئيس الجمهورية يجتمع بوزيري التربية والتعليم العالي ويؤكد أن الدولة لن تفرّط في المرفق العمومي للتعليم

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اجتماعه يوم الجمعة بقصر قرطاج بوزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بكثير، أنّ الدولة لن تفرّط في المرفق العمومي للتعليم وأنه يجب أن تتوفّر للجميع ظروف دراسة تحفظ كرامتهم.

وقال سعيد، حسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم عقب اللقاء الذي يتزامن مع انطلاق الاستشارة الوطنية حول إصلاح منظومة التعليم.، "سنعمل على رفع كل التحديات وليس أقلها التحدي المتعلق بالتعليم العمومي الذي لن نفرط فيه لأنه لا مستقبل لشعب إلا بتعليم وطني".

وشدّد في هذا السياق على أنّ الحفاظ على التعليم بوصفه مرفقا عموميا يوفّر كل أسباب النجاح لكل التلاميذ والطلبة على قدم المساواة.

وقال إنّ خريطة تونس في نسب النجاح تعكس "خريطة الفقر"، وأضاف " لسنا في حاجة إلى معاهد للإحصاء أو لدراسة من قبل جهات متخصصة في تحليل الأرقام"، مذكرا بالزيارة التي قام بها إلى مدرسة عمومية بفرنانة (ولاية جندوبة) والحالة التي كانت عليها.



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وأكد أنه "يجب أن نوفر لهؤلاء ولغيرهم ظروف دراسة تحفظ الكرامة ولابد أن تعود إلى المعاهد والمؤسسات الجامعية التي نفتخر بها وبخريجيها إلى سالف تألقها".

واعتبر أنه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن تبحث الدول الأخرى عن خريجي الجامعات التونسية، مبينا أن مستقبل تونس في التعليم ولا يمكن إصلاح أية دولة إلا بالتعليم لذلك انطلقت اليوم الجمعة الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم.

ولاحظ أنها" ستكون مقدمة للاختيارات القادمة في هذا المجال بعد أن تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور".

وشهد اليوم الجمعة انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي أعدتها وزارة التربية لسبر آراء المواطنين حول مقترحاتهم بشأن الإصلاح التربوي.

وتتركز الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على خمسة محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة"، و"برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي" و"التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها" و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية" و"تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة".

وتمتد الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على مدى شهرين بهدف سبر آراء جميع التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس، حسب ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري.



وأكد أنه "يجب أن نوفر لهؤلاء ولغيرهم ظروف دراسة تحفظ الكرامة ولابد أن تعود إلى المعاهد والمؤسسات الجامعية التي نفتخر بها وبخريجيها إلى سالف تألقها".واعتبر أنه ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن تبحث الدول الأخرى عن خريجي الجامعات التونسية، مبينا أن مستقبل تونس في التعليم ولا يمكن إصلاح أية دولة إلا بالتعليم لذلك انطلقت اليوم الجمعة الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم.ولاحظ أنها" ستكون مقدمة للاختيارات القادمة في هذا المجال بعد أن تم إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور".وشهد اليوم الجمعة انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي أعدتها وزارة التربية لسبر آراء المواطنين حول مقترحاتهم بشأن الإصلاح التربوي.وتتركز الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على خمسة محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة"، و"برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي" و"التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها" و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية" و"تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة".وتمتد الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على مدى شهرين بهدف سبر آراء جميع التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس، حسب ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري.