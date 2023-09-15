بطولة الرابطة 1 : حوارات "متوازنة "في المجموعة الاولى و "غامضة" في الثانية

تستانف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم نشاطها نهاية الاسبوع الجاري بعد استراحة بسبب التزامات المنتخب التونسي حيث يتجدد التشويق في جولة رابعة تحمل بين طياتها درجة عليا من الحماس في عدة حوارات ضمن المجموعتين .



وتنطلق فعاليات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى غدا السبت ضمن المجموعة الاولى التي ستقتصر على مباراتين فقط باعتبار الالتزامات القارية لكل من النجم الساحلي و النادي الافريقي اللذين سيلتقيان يوم الخميس القادم باولمبي سوسة.

ويستضيف الملعب التونسي قوافل قفصة بملعب الهادي النيفر باختيارت محدودة امام اصحاب الارض و الجمهور حيث سيسعى ابناء المدرب حمادي الدو الى تدارك هزيمة الجولة الفارطة في بن قردان والتي اعتبرها الجهاز الفني و مسؤولو فريق باردو مجرد كبوة فارس .و سيكون هجوم الملعب التونسي بقيادة هيثم الجويني امام مسؤولية جسيمة لتامين نقاط الفوز و البقاء في صدارة ترتيب المجموعة وقد اثبت زملاء بلال الماجري حسن جاهزيتهم في اللقاء الودي الذي جمعهم بشباب بلوزداد الجزائري. و في المقابل سيعمل قوافل قفصة على تحقيق بدايته الفعلية في بطولة الرابطة الاولى حيث ان وضعية الفريق حاليا و النقطة اليتميمة في جرابه تجعل الفريق الذي يدربه شاكر مفتاح في حاجة اكيدة للتدارك و كسب النقاط رغم انه يعي بصعوبة المهمة



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ويرنو مستقبل سليمان متذيل جدول ترتيب البطولة بصفر من النقاط الى استغلال فرصة مواجهته على ميدانه لاتحاد بن قردان من اجل تحقيق اول فوز له في هذا الموسم وسيسعى الفريق المحلي الذي يدربه محمد العياري الى الاستفادة من تناغم تركيبة الخط الخلفي فضلا عن بعض التعزيزات صلب التشكيلة الاساسية بعد تاهيل الغيني عصمان بابو ساني و البينيني ماريانو اهونغبو لتحقيق

فوز اول امام منافس اثبت من ناحيته حسن جاهزيته للموسم الجديد.

وفي المجموعة الثانية يبحث النادي الصفاقسي صاحب الصدارة عن تعزيز زعامته للمجموعة

بمناسبة تحوله الى المتلوي في مباراة لن تكون سهلة في ظل رغبة نجم المكان الى تحقيق الانتصار حيث سيعول المدرب نبيل الكوكي على المعنويات المرتفعة لفريقه من اجل المضي قدما في سلسلة النتائج الوردية في مواجهة فريق (نجم المتلوي صاحب المركز الرابع ب3 نقاط) طالما تجسمت قوته على ارضية ميدانه وامام جماهيره ويريد رفع عداد نقاطه و الاقتراب الى المراتب الاولى.

ومن جهته يسعى الاتحاد المنستيري بمناسبة تحوله الى تطاوين الى مواصلة انتعاشته واضافة فوز ثالث الى رصيده في مباراة لن تكون سهلة بملعب نجيب الخطاب بتطاوين امام اتحاد المكان اذ سيخوض ابناء المدرب وجدي بوعزي اللقاء باختيارات محدودة فهم بحاجة اكيده الى جرعة اوكسيجين في ظل النقطة الوحيدة التي يمتلكونها و تلوح استضافة الاتحاد المنستيري الفرصة المناسبة لاحداث الفارق لصالحهم.

وينتظر ان يحتدم التافس اسفل ترتيب المجموعة بمناسبة لقاء عبد العزيز الشتيوي بالمرسى بين مستقبل المكان و ضيفه النادي البنزرتي في مباراة عنوانها الابرز الخروج من عنق الزجاجة حيث سيلتقي الفريقان برصيد سلبي وبصفر نقطة لكل فريق والاكيد ان الغموض سيسيطر على مجريات الحوار نظرا لاهمية الرهان



ويذكر ان الترجي الرياضي معفى من هذه الجولة وسينطلق في مغامرته القارية في مسابقة رابطة الابطال خارج القواعد امام الجمارك البوركيني



