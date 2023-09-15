انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم

انطلق اليوم الجمعة العمل بالمنصة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم https://e-istichara.edu.tn التي أعدتها وزارة التربية لسبر آراء المواطنين حول مقترحاتهم بشأن الإصلاح التربوي.



وتتركز الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على 5 محاور كبرى وهي "التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والاحاطة بالأسرة"، و"برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي"، و"التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها"، و"جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية" و"تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة".





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وستمتدّ الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم على مدى شهرين بهدف سبر آراء جميع التونسييّن حول رؤيتهم ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في تونس، حسب وزير التربية محمد علي البوغديري.



وقد أشار وزير التربية في حوار سابق مع (وات) إلى أن مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي ستكون ركيزة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيقع إحداثه في الفترة المقبلة طبقا للفصل 135 من دستور 25 جويلية 2022، بهدف إصلاح المنظومة التربوية في تونس.



وتندرج هذه الاستشارة ضمن مسعى لإرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله (تعليم ما قبل سن الدراسة، تعليم أساسي وتعليم ثانوي وتكوين مهني وتعليم عال)، وهي تهدف إلى التعرف على آراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والاولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي قصد تحديد التوجهات العامة المستقبلية للرفع من أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع لتشغيل الخريجين، وفق تقديم للاستشارة ورد على المنصة الالكترونية.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعتبر أن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم تعد أهم الاستشارات في تاريخ تونس، مؤكدا أن الامر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي، وذلك لدى إشرافه مساء الاثنين الماضي على اجتماع بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشؤون الدينية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.