الملاكمة التونسية خلود الحليمي تكسب رهان التاهل الى اولمبياد باريس 2024

ضمنت الملاكمة التونسية خلود الحليمي (وزن 57 كلغ) بطاقة تأهلها الى الالعاب الاولمبية القادمة (باريس 2024) بعد فوزها يوم الخميس على السنغالية ديالو مارياتو بايقاف النزال وترشحها الى الدور النهائي ضمن منافسات الدورة الترشيحية الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة السنغالية داكار.

وستخوض خلود الحليمي اليوم الجمعة الدور النهائي امام الكونغولية مارسيلات ساكوبي من أجل الفوز بذهبية التصفيات.

يذكر ان خلود الحليمي كانت قد شاركت في اولمبياد طوكيو 2020+1.



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