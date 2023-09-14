بطولة افريقيا للوسطيات لكرة اليد: المنتخب الانغولي يحرز اللقب

توجت وسطيات المنتخب الانغولي لكرة اليد مساء اليوم الخميس بلقب البطولة الافريقية لهاته الفئة العمرية في نسختها الثلاثين وذلك عقب فوزهن على المنتخب المصري بنتيجة 30-27 اثر تمديد الوقت (بعد انتهاء المباراة في وقتها القانوني على نتيجة 24-24) في لقاء الدور النهائي للبطولة والذي احتضنته القاعة المغطاة محمد المزالي بالمنستير.



يذكر ان وسطيات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد تحصلن على المركز الرابع في ختام مشاركتهن في بطولة افريقيا لكرة اليد التي اسدل عليها الستار مساء اليوم الخميس بالمنستير اثر هزيمتهن امام منتخب غينيا بنتيجة 31-36 في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع.

يذكر ان القاعة المغطاة محمد المزالي بالمنستير ستحتضن منافسات بطولة افريقيا للامم للصغريات لكرة اليد في نسختها 19 من 16 الى 23 سبتمبر الجاري.



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