منوبة: استكمال الاكتتاب للشركة الأهليّة "منوبة البية' وتحديد موعد غرة اكتوبر لعقد الجلسة العامة التاسيسية

استكملت الشركة الأهلية الجهوية "منوبة البيّة"، اول شركة أهلية يجري احداثها بولاية منوبة، اجراءات مرحلة الاكتتاب امس الاربعاء، ببلوغ اكثر من 70 مساهما، وتجاوز رأسمالها الاجتماعي التاسيسي قيمة ال20 ألف دينار، وفق ما افاد به رئيس اللجنة التاسيسية للشركة، رشاد الماجري، صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وباستكمال اجراءات الاكتتاب ، حددت اللجنة التاسيسة تاريخ انعقاد الجلسة العامة التاسيسية للشركة، بداية اكتوبر القادم ببلدية منوبة، والتي سيتم فيها انتخاب مجلس الادارة الذي يجب ان يتركب من 06 أعضاء على الأقل ومن 12 عضوا على الأكثر، يتواصل عملهم 03 سنوات، وفق قواعد التسيير، بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية، مع المصادقة على النظام الاساسي وتعيين مراقب حسابات ، ووضع برنامج جلسات لاحقة والبت في القائمة النهائية للمشاركين .





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وستباشر اللجنة، وفق الماجري بكافة بلديات ومعتمديات ولاية منوبة، تعليق اعلام موعد الجلسة، وذلك بعد استفائها كافة الاجراءات القانونية المعمول بها، وانطلاقها بلجنة تاسيسية تضم 12 شابا وشابة من مختلف معتمديات الولاية، مع تسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات، والشروع في الاكتتاب وتمديده في جوان المنقضي، مع اخضاع المؤسسين لدورات تكوين في بعث المشاريع والاطار القانوني للاستثمار والامتيازات المالية والجبائية في قانون الاستثمار، من اجل تامين افضل الظروف لانجاح هذا المشروع الاستثماري التنموي الجهوي الاول من نوعه بالجهة.



واشار الى وضوح البرنامج الاستثماري للشركة الاهلية الجهوية، والذي يبقى رهين توفير ما لايقل عن 500 هكتار من الاراضي الدولية، واكد تقديم طلب في الغرض الى المصالح الجهوية، على اعتبار ان تلك المساحة قادرة على تحقيق البرنامج الذي سيتركز على الفلاحة المندمجة القائمة على أنشطة فلاحية متنوعة.



وتشمل الانشطة، الأشجار المثمرة والزراعات الكبرى والعافية وتربية الماشية والسياحة الايكولوجية عبر تركيز إقامة ريفية، اضافة الى خدمات التحويل الاولي المرتبط بالقطاع الفلاحي وتقطير النباتات الطبية والعطرية وتثمين النفايات البيولوجية والمواد العضوية الى جانب الفلاحة الصناعية والثقافية وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.



يذكر ان الجهة شهدت الاعلان عن انطلاق اجراءات تاسيس شركة اهلية ثانية بالجهة، وهي أوّل شركة أهلية فلاحية نسائية للمرأة الريفية "الكادحات" اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم 13 أوت 2023، على تأسيسها واعلان توليها التصرّف في عقار تابع للأراضي الدولي ببرج التومي من معتمدية البطان، كما تم عرض فكرة بعث شركة أهلية المحلية للنقل بدوار هيشر، خلال جلسة عمل بمقر الولاية بداية الشهر الحالي.