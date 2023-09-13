تونس وإيطاليا تتفقان على تحيين بروتوكول التفاهم حول التعاون الثنائي في مجال الحماية المدنيّة والحماية من الكوارث

اتفق وزير الداخلية كمال الفقي مع المدير العام للحماية المدنيّة الإيطاليّة فابريزيو كورشيو وسفير إيطاليا بتونس فابريزيو سادجيو، اليوم الأربعاء في لقاء بمقر وزارة الداخلية، على تحيين بروتوكول التفاهم حول "التعاون الثنائي للمساعدة الفنية في مجال الحماية المدنيّة والحماية من الكوارث" المُمضى بين جهازي الحماية المدنيّة للبلدين.



وأمضت تونس وإيطاليا هذه الاتفاقية بتاريخ 20 جوان من سنة 2013 وذلك "لمواكبة التطوّرات المناخيّة في منطقة المتوسّط والعالم"، وفق بلاغ للداخلية.





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كما اتفق الطرفان على مزيد دفع التعاون المُشترك في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب في عدد من الاختصاصات على غرار استباق الكوارث ومقاومة حرائق الغابات ومزيد تعزيز العمل المشترك في ميدان التوعية والتحسيس والتطوع.



واستعرض اللقاء تعدّد مجالات التعاون بين البلدين في الاختصاصات الراجعة بالنظر لوزارة الدّاخليّة ولاسيما المتعلقة منها بمجال اختصاص الديوان الوطني للحماية المدنية بما في ذلك الإنقاذ والتصدّي للحرائق ومجابهة الكوارث الطبيعيّة والفيضانات خاصّة مع التأثيرات السلبيّة للتغيرات المناخية التي اجتاحت منطقة المتوسط مؤخرا، من زلازل وأعاصير.





