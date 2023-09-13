الاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي ويدعو الى تكثيف المساعدات لدعم البلدين

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع، اليوم الإربعاء، عن تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي وعميق مواساته للعائلات المتضرّرة جرّاء تهدّم منازلها وما لحقها من خسائر فادحة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق كثيرة من المغرب والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا وخاصّة مدينة درنة المنكوبة جرّاء عاصفة "دانيال".



وثمّن الاتحاد في بيان له، مبادرات تونس في دعم البلدين الشقيقين ماديا ومعنويا داعيا الى تكثيف مثل هذه المساعدات.





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وتوجه الاتحاد بنداء إلى الاتحاد الدولي للنقابات وإلى القوى الدولية المؤمنة بالقيم الإنسانية النبيلة لحثّهم على الدّعوة إلى التآزر والتضامن الإنساني والمبادرة بعمليات الإغاثة الممكنة.



ويشار أن العاصفة "دانيال" تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص وفقد الآلاف فيما ارتفعت حصيلة الضحايا في المغرب جراء الزلزال إلى أكثر من2901 قتيلا.

