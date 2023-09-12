وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يتابع نتائج أعمال الجرد والتقييم لأملاك

أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، ان العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية المتوفرة، الى غاية موفى أوت 2023، تناهز مساحتها 103 آلاف هكتار.



وأشارت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، الى انجاز نحو 3184 تقرير اختبار يتعلق بهذا العقارات الدولية التي ضبطت مساحتها اثر القيام بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة.



وأشارت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، الى انجاز نحو 3184 تقرير اختبار يتعلق بهذا العقارات الدولية التي ضبطت مساحتها اثر القيام بجرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة.

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وأبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، خلال جلسة لجنة قيادة مشروع الجرد، العمل على مواصلة الجهود لمزيد تحسين الآداء وتنفيذ هذه البرامج وتذليل الصعوبات التي تعترضها.



ولفت إلى ضرورة تدعيم الموارد البشرية خاصة من خلال تكثيف الدورات التكوينية وتعميمها على المستوى الجهوي.