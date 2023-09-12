توزر: تسجيل زيادة في عدد الطلبة مع تواصل تأخر بناء مقر للمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات

انطلقت الدروس، اليوم الثلاثاء، بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بتوزر للسنة الجامعية الجديدة، بتوافد قرابة 550 طالبا في الاجازة الوطنية في اللغة الفرنسية والاجازة الوطنية في علوم التربية، يشرف على تدريسهم 63 أستاذا بين قارين ومتعاقدين وأساتذة متفقدين في إطار التعاون مع المندوبيات الجهوية للتربية بتوزر وقفصة وقبلي.



وتواجه هذه المؤسسة الجامعية، نقصا في إطار التدريس، وفق ما أفاد به مدير المعهد حسن بخايرية صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، خصوصا في شعبة الفرنسية، مضيفا انه يتم التنسيق حاليا مع جامعة قفصة لتغطية النقص بأساتذة دكاترة أو بصدد اتمام الدكتوراه عبر التعاقد معهم، ولفت الى تأخر بناء مقر للمعهد رغم اعلان طلب عروض للمرة الثالثة دون التمكن من قبول أي عرض وهو ما سبب نقصا في الفضاءات يتم تلافيه بشكل مؤقت من خلال استغلال بعض الفضاءات الراجعة بالنظر للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.





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ويحظى المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بمواصلة اعداد مجموعة من مشاريع البحث العلمي، انطلقت منذ السنة الجامعية الماضية، تتعلق بعلوم التربية وبمجالات التاريخ والادب والفنون بمبادرة من أساتذة المعهد، كما سيستفيد في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة قفصة وجامعة كوت دازور الفرنسية، من إطلاق ماجستير مهني في علوم التربية سيتم الانتهاء من اعداده موفى السنة الجارية ليتم الانطلاق فيه مفتتح السنة الجامعية المقبلة.



وبالنسبة للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، فقد انطلقت الدروس به يوم 4 سبتمبر الجاري، بتسجيل زيادة في عدد الطلبة من خلال استقبال أكثر من 300 طالب جديد في اختصاصات تكنولوجيا الإعلامية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والماجستير في الإعلامية وفي الطاقات المتجددة ليرتفع العدد الجملي للطلبة في مختلف المراحل الى أكثر من 600 طالب، وفق ماذكره مدير المؤسسة أنور العلوي ل"وات".



وذكر العلوي ايضا أنه تم تدعيم إطار التدريس بالتعاقد مع 08 أساتذة جدد في اختصاصات الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا الإعلامية، ومن المنتظر أن يتم قريبا تجهيز مخابر الهندسة الكهربائية والميكانيكية ضمن اتفاقية مبرمة بين وزارة التعليم العالي والاتحاد الأوروبي.