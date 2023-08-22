رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2023-2024

نشر كل من ديوان الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب على صفحاتهم الرسمية على موقع فايس بوك رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية بالنسبة إلى السنة الجامعية 2023-2024.



وينطلق تاريخ الترشح للمنح والقروض الجامعية بالنسبة للناجحين في امتحان الباكالوريا دورة 2023 يوم 01 سبتمبر 2023، ويكون تاريخ غلق باب الترشحات على مواقع دواوين الخدمات الجامعية يوم 31 أكتوبر 2023 على ألا يتجاوز آخر أجل لتقديم الملفات يوم 15 نوفمبر 2023.





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وبالنسبة إلى مطالب تجديد المنح والقروض فقد تم تحديد تاريخ تلقي المطالب يوم 06 سبتمبر 2023 فيما يغلق باب الترشح يوم 30 نوفمبر 2023، على ألا يتجاوز آخر أجل لتقديم الملفات يوم 15 ديسمبر 2023.



ويمكن للطلبة القدامى غير المتحصلين سابقا على منح أو قروض تقديم ترشحاتهم يوم 06 سبتمبر 2023، ويكون تاريخ غلق باب الترشح يوم 30 نوفمبر 2023، على ألا يتجاوز آخر أجل لتقديم الملفات يوم 15 ديسمبر 2023.



ويفتح باب الترشحات بالنسبة للطلبة من أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 01 سبتمبر 2023 ويكون تاريخ غلق باب تقديم المطالب على مواقع دواوين الخدمات الجامعية يوم 15 ديسمبر 2023. ويكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الديبلوماسية يوم 15 جانفي 2024.



وبالنسبة لطلبة الماجستير ينطلق باب الترشح للمنح والقروض الجامعية للسنة الجماعية المقبلة يوم 06 سبتمبر فيما يغلق باب الترشح يوم 31 ديسمبر 2023. ويكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2024.



ويفتح باب الترشح لطلبة الدكتوراه يوم 05 اكتوبر 2023 على ان يغلق باب الترشح يوم 30 أفريل 2024. ويكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 ماي 2024.