Babnet

رئيس الجمهورية ينهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي القيروان

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 16:58 قراءة: 1 د, 25 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام والي القيروان وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ترأس أمس الإثنين بقصر قرطاج، جلسة عمل حضرها كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و مصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعلي المرابط، وزير الصحة، وسارة الزعفراني الزنزري ، وزيرة التجهيز والإسكان، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ومحمد بورقيبة، الوالي السابق للقيروان، ورجب عرعود، الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى.
وتناول الاجتماع الأسباب التي وقفت حائلا أمام إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان.
...

أخبار ذات صلة:
تعطل انجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان محور جلسة عمل باشراف رئيس الجمهورية...

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.
كما أكد على أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
كما تم التعرض لعدد من المشاريع الأخرى التي تمت بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتم إنجازها بالكامل ولكنها بقيت مغلقة بحجة الربط بشبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو التطهير.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ بمصالحها.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271938


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 22 أوت 2023 | 5 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:05
12:29
05:42
04:08
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
34°-26
34°-26
36°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*