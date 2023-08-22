صفاقس: اجتماع لمتابعة الوضع البيئي للجهة وإرساء منظومة للتصرف المندمج في النفايات المنزلية

خصص اجتماع إنتظم مساء، الإثنين، بولاية صفاقس، لمتابعة الوضع البيئي للجهة وإرساء منظومة للتصرف المندمج في النفايات المنزلية من خلال إحداث وحدة للمعالجة والتثمين تقطع مع التوجهات المعتمدة على الردم الفني للنفايات دون معالجة.



وترأس الاجتماع، الّذي انتظم تفعيلا لمخرجات جلسة العمل، التّي انعقدت أول أمس الأحد بوزارة الداخلية لمتابعة الوضع البيئي بولاية صفاقس، المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس بوصفه رئيس اللجنة الفنية الجهوية المحدثة بمقتضى الجلسة، المشار إليها.





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وواكب أشغال اللقاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمدير الجهوي للوكالة ومعتمدي عدد من المعتمديات المعنية بمشروع التثمين وممثلين عن السلط الأمنية وأعضاء سابقين في لجنة التصرف في أزمة النفايات بصفاقس عن مكونات المجتمع المدني والنائب بمجلس نواب الشعب، شكري البحري.



وأفاد العضو السابق في لجنة التصرف في أزمة النفايات بصفاقس، شفيق العيادي، الذي شارك في الاجتماعن في تصريح ل(وات) أن اللقاء بحث السبل العملية لتجسيم ما جاء في جلسة وزارة الداخلية، لا سيما، "ضبط خارطة طريق محدّدة في الزمان ملزمة لكلّ الهياكل المتدخلة في المجال حسب الاختصاص، وفقا، لمنهجية الالتزام بتحقيق النتائج المرجوّة بهدف التسريع في إرساء منظومة التثمين والمعالجة للنفايات المنزلية والمشابهة".



وكانت الجلسة المذكورة أفضت إلى اتفاق يقضي ب"تحديد كلفة التدخل لتجسيم متطلبات خارطة الطريق المضبوطة آنفا من خلال تجميع الامكانيات المالية واللوجستية المتوفرة حاليا واعتماد مقاربة أمنية تدعم مجهود الدولة في الانجاز الفعلي للبرامج وتحقيق التعهدات لكسب ثقة المواطن باعتباره شريكا فاعلا في إرساء المنظومة الجديدة للتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة" مع "ضرورة احترام الآجال المضبوطة والتزامات الدولة من خلال الانطلاق في أسرع الآجال في بلورة الحلول الجذريّة عن طريق إرساء منظومة تقوم على تثمين ومعالجة النفايات وتؤسّس لمبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يدعم إحداث مواطن شغل جديدة ويحافظ على البيئة"، بحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في وقت سابق.

ووصف العيادي الجلسة بالهامّة للغاية باعتبارها "تضع تصوّرات واضحة، فيما يتعلق، بموقع طريق "تنيور"، المقترح سابقا، من لجنة التصرف في النفايات بما يضمن أن لا يكون مصبا جديدا للنفايات بل وحدة معالجة وتثمين تقطع بشكل نهائي مع توجهات الردم العشوائي".



وأضاف أن الاجتماع الذي احتضنته الولاية، الإثنين، والذي تضمن عرضا قدمته الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مكن من "الدخول في مرحلة عملية باتجاه ضبط خطة تنفيذية للتسريع في إنجاز المشروع على ارض الواقع مع اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري وما يوفره من خلق لمواطن الشغل والحفاظ على البيئة وذلك في اطار احترام التعهدات، التي قطعتها الدولة سابقا لحماية أجوار الموقع في مستوى أراضيهم الفلاحية ومواردهم المائية وسلامة وسطهم الطبيعي".



ولفت العيادي إلى أنه تجسيما لهذا التوجّه، تم الاتفاق على أن يتواصل التشاور مع كل المتدخلين في المشروع وخاصة أجوار الموقع من مواطنين وفلاحين وفاعلين اقتصاديين لانطلاق الأشغال في أحسن الظروف.



ودعا هذه الأطراف للتفاعل الإيجابي مع المشروع حتى لا تكون تداعيات أزمة النفايات المتواصلة أكثر جسامة في قادم الأيام والأسابيع وحتى يكون المشروع مقدمة لمشروع نموذجي في المعالجة والتثمين على المستوى الوطني وليس في صفاقس، فحسب.



الجدير بالتذكير أن موقع طريق تنيور كان قد تبناه المجلس الجهوي لولاية صفاقس ولم يقع تجسيمه الى الآن بسبب التأخير والبطء الناتج عن التعقيدات الإدارية والدراسات المطوّلة.