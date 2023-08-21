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المشاريع المزمع انجازها قريبا، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الصحة

Publié le Lundi 21 Août 2023 - 19:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تناول لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوزير الصحة، علي المرابط، عصر، الإثنين، بقصر قرطاج، المشاريع، التي ستتولى إنجازها قريبا وزارة الصحة، وخاصّة، مركز معالجة الأورام بقابس.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي، خاصّة، بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، "فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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