الاتحاد المنستيري يفوز وديا على فلورينا المالطي

تمكن الاتحاد الرياضي المنستيري من الانتصار على نادي فلورينا المالطي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء فوز فريق عاصمة الرباط بفضل كل من ابوبكر تراوري (51) و احمد الجفالي (87).

يذكر ان الاتحاد المنستيري يخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن المجموعة الثانية و سيستهل مشواره بملاقاة النادي البنزرتي يوم الاحد 27 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س16 و 30 دق) بملعب 15 اكتوبر ببنزرت.



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