وزيرة الاسرة توصى بالترفيع في طاقة استيعاب برنامج "روضتنا في حومتنا" ليشمل 5 آلاف طفل إضافيين

أوصت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،آمال بلحاج موسى، اليوم السبت، بالترفيع في طاقة استيعاب برنامج "روضتنا في حومتنا" ليشمل 5 آلاف طفل إضافيين وبإعطاء الأولويّة القصوى للولايات والتجمعّات السكّانيّة ذات التغطية الضعيفة بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة.



ودعت، خلال جلسة عمل حول جاهزيّة مؤسسات الطفولة المبكّرة والطفولة الفاقدة للسند للعودة التربويّة ، الى إحكام التنسيق مع سائر المندوبيات الجهويّة للوزارة لضمان الارتقاء بعدد الأطفال المستفيدين من برنامج "روضتنا في حومتنا " الذي تتكفّل الوزارة في إطاره بمعاليم تسجيل أطفال الأسر محدودة الدخل بحساب 50 دينارا شهريا ولمدة 9 أشهر كل عام على مدى سنتين.





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كما شدّدت على تأمين كافة المساعدات الخاصة بالعودة المدرسيّة وضمان الانطلاق في تأمين خدمات الإعاشة لفائدة الأطفال من مكفولي الدولة من الأطفال بمؤسسات الرعاية للطفولة الفاقدة للسند وبمركبات الطفولة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابعت تقدّم الاستعدادات الحثيثة لافتتاح دفعة جديدة من رياض الأطفال العموميّة بعدد من المناطق ذات الأولويّة موصية بتخصيص ما لا يقل عن نصف طاقة استيعابها مجانا لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل.



وأكّدت، بالمناسبة، على ضرورة تعزيز الجاهزيّة للانطلاق في تسجيل الأطفال بمحاضن ورياض الأطفال العموميًة والخاصة في أفضل الظروف وتأمين أعلى درجات اليقظة في مجالات التفقّد والارشاد البيداغوجي لضمان سنة تربويّة آمنة وذات جودة لفائدة الطفولة المبكّرة.

وتناول المشاركون في الجلسة تقدم تسجيل الأطفال ذوي طيف التوحد برياض الأطفال الدامجة اذ تمّ تسجيل 314 طفلا السنة الفارطة وتهدف الوزارة إلى مضاعفة طاقة استيعاب هذا البرنامج خلال السنة التربويّة الجديدة.

وتم خلال جلسة العمل استعراض أبرز التدخلات المبرمجة في إطار التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي شمل منذ اطلاقه 1000 أم ضمانا لتكافؤ الفرص بين الأطفال في التمدرس.

وشددت بلحاج موسى على ضرورة توسيع نطاق التعريف بفرص تسجيل الأطفال بالدورات التكوينيّة التي تومنها مراكز الإعلاميّة الموجّهة للطفل بسائر أنحاء الجمهوريّة.