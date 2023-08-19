سيدي بوزيد: مهرجان السمفونية الرابعة لبيتهوفن بالرقاب من 19 الى 25 أوت الجاري

تحت شعار "سنعزفها للدكتور" تنطلق اليوم السبت الدورة الرابعة لمهرجان السمفونية الرابعة لبيتهوفن بالمركز الثقافي بيتهوفن بالرقاب ببادرة من المركز الثقافي بتهوفن بالتونسي بالرقاب.



وأشار مدير المركز الثقافي بتهوفن بالتونسي بالرقاب احمد عبيدي في تصريح لوات ان تنظيم هذا المهرجان يأتي لتعزيز قيمة الثقافة كحق أساسي وجذب مختلف الفئات خاصة الشباب والناشئة للمشاركة في العمل الثقافي وأيضا تشجيع التفكير الابداعي لدى الشباب والأطفال خصوصا.





ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والسهرات والورشات الفنية واللقاءات والحوارات حيث تفتتح بحفل موسيقي تحت عنوان لمة الدكتور لياسر الجرادي يليه عرض موسيقي يوم 20 اوت لفرقة أهازيج الرقاب بجنان العرعار بمنطقة قبرارا وعرض افلام قصيرة يوم 21 اوت ثم عرض حكواتي لياسين بن علي يوم 22 اوت ثم عرض رقص يوم 23 اوت. كما سيتم تنظيم سهرة الأديب التي تتضمن مداخلات شعرية يوم 24 اوت ليختتم المهرجان يوم 25 اوت بسهرة كاراووكي.كما برمجت العديد من الورشات لفائدة الأطفال والشباب خاصة بالرسم والمسرح والسينما والإبداعات اليدوية وحوارات خاصة بالتحديات وفرص الادماج والمرأة الريفية والثقافة المحلية وذلك يوميا على امتداد ايام المهرجان بالمركز الثقافي بيتهوفن لفائدة شباب الجهة ورواد المركز.وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جائزة الدكتور نصر الدين صالحي للأدب (وهو طبيب وداعم للعمل الثقافي بالجهة) كفرصة لتشجيع الكتاب والشعراء الشبان على التألق في المجال الثقافي وذلك بعد ان بلغ عدد الأعمال المشاركة في الدورة أكثر من 20 عملا في القصة القصيرة والشعر والمونودراما.