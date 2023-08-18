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الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يدعو الفلاحين إلى الإسراع بتقديم مطالبهم للحصول على قروض موسمية

Publié le Vendredi 18 Août 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، منير لعبيدي، اليوم الجمعة، كافة فلاحي الجهة إلى الإسراع بتقديم ملفاتهم للحصول على قروض موسمية لتمويل الموسم الفلاحي الجديد وذلك بعد توفير خط تمويل من طرف البنك التونسي للتضامن لهذا الغرض.

وقال لعبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البنك التونسي للتضامن استجاب هذه السنة الى طلبات المنظمة الفلاحية، وخصّص حوالي 15 مليون دينار لتمويل الموسم الفلاحي الجديد، مع تكليف مؤسسات الخدمات الفلاحية بتوزيع القروض على الراغبين في الحصول عليها.

...

ودعا لعبيدي، في هذا السياق، إلى تمكين الفلاحين من جدولة قروضهم القديمة، ومن التعاقد مباشرة مع البنك التونسي للتضامن، نظرا لعدم انتصاب بعض التعاضديات الفلاحية التي أوكلت إليها مهمة إسناد القروض بالجهة، على حد تعبيره.
كما طالب الحكومة بالاسراع في توفير كل مستلزمات الموسم الجديد بهدف تمكين الفلاحين من اعداد الأرض وإنجاز الموسم في أحسن الظروف خلافا للمواسم الفارطة التي عرفت نقصا فادحا في المستلزمات الفلاحية بما في ذلك البذور الممتازة، ما أثر سلبا على إنتاج الحبوب بالجهة على حد قوله.


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