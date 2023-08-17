غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تعلن عن توفر شهادة المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "زليكاف"

أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس كافة المتعاملين الاقتصاديين من مصدرين وموردين وموزعين و كل المهتمين بالسوق الإفريقية ان شهادة المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف" متوفرة حاليا .



وأضافت الشركة ان هذه الشهادة سيقع العمل بها عند الطلب، ويمكن للراغبين في القيام بعمليات التجارة الخارجية في إطار هذه الاتفاقية الجديدة والانتفاع بهاته الشهادة ، الاتصال بمركز الإجراءات للغرفة.





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وانطلق تسليم شهادة المنشأ من طرف غرفة التجارة والصناعة بتونس في مرحلة أولى على أن يتم تعميم الخدمة لاحقا إلى بقيّة غرف التجارة والصناعة. وتثبت هذه الشهادة منشأ ومصدر السلع من اجل الاستجابة للمتطلبات الديوانية والتجارية وتؤكد ان منشأها تونس.



وتتيح شهادة المنشأ، التي تعتبر عنصرا رئيسيا في مسار الدخول الفعلي لاتفاق "زليكاف" حيز التنفيذ، للشركات الاستفادة من تخفيض في المعاليم الديوانية، التي سيتم حذفها في غضون سنتين.



وكانت تونس أصدرت يوم، 17 جويلية 2023، أوّل شحنة من مادة "الريزين" الى الكاميرون في اطار نظام المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر" زليكاف".



وتحصلت مؤسستان تونسيتان تنشطان في قطاعي الكيمياء والصناعات الغذائية على اول شهادتي منشأ لاتفاق "زليكاف" للتصدير في اتجاه الكاميرون، ثالث سوق موردة للمنتوجات التونسية في افريقيا جنوب الصحراء وفق بيانات تعود الى 17 ماي 2023 .



ودخل اتفاق "زليكاف" حيز التطبيق في ماي 2019 وصادقت عليه تونس يوم 7 اوت 2020، وهو يمثل احد المشاريع الكبرى للاتحاد الافريقي الذي يرنو الى تعزيز التعاون جنوب - جنوب من اجل افريقيا.



وتتطلع الدول الافريقية من خلال هذا الاتفاق الى تعزيز العلاقات التجارية بين 55 بلدا عضوا بالاتحاد الافريقي ضمن سوق تجمع اكثر من 300 مليون مستهلك وتحقق زهاء 3400 مليار دولار من المبادلات التجارية حاليا.



