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رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة توفير كل الكتب المدرسية بالكميات المطلوبة وبأسعار مقبولة

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 20:01 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته، اليوم الخميس، المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري "على ضرورة توفير كل الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الإعتبار الوضع المادي للمواطنين".

وجدد قيس سعيد تأكيده على حق التعليم وعلى مسؤولية الدولة في ضمان حق التعليم، مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى على المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها لأنها من حقوق الإنسان فضلا عن أن دستور 25 جويلية 2022 ضمنها وعلى كل أجهزة الدولة أن تعمل من أجل تحقيقها".

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وقد اطلع رئيس الجمهورية خلال زيارته، اليوم، المركز الوطني البيداغوجي على آخر الاستعدادات للعودة المدرسية لهذه السنة، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم على صفحتها فيس بوك.




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