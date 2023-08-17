رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة توفير كل الكتب المدرسية بالكميات المطلوبة وبأسعار مقبولة

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته، اليوم الخميس، المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري "على ضرورة توفير كل الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الإعتبار الوضع المادي للمواطنين".



وجدد قيس سعيد تأكيده على حق التعليم وعلى مسؤولية الدولة في ضمان حق التعليم، مؤكدا أن "الدولة لن تتخلى على المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها لأنها من حقوق الإنسان فضلا عن أن دستور 25 جويلية 2022 ضمنها وعلى كل أجهزة الدولة أن تعمل من أجل تحقيقها".





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