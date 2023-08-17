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اتحاد بنقردان يعلن عودة مدافعه شوقي بن خذر

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 18:32 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلن اتحاد بنقردان اليوم الخميس عودة المدافع شوقي بن خذر للدفاع عن الوان الفريق خلال الموسم الرياضي 2023-2024.
وكان شوقي بن خذر (22 عاما) نشر في اواخر شهر جوان الماضي تدوينة على حسابه على الفايسبوك اكد خلالها نهاية تجربته مع اتحاد بنقردان وانتقاله إلى صفوف النجم الساحلي بطل الموسم الماضي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بعد تثبيت عقوبة المنع من الانتداب على فريق جوهرة الساحل.
يذكر ان اتحاد بنقردان سيخوض المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى، وسيستهل مشواره باستضافة النادي الافريقي يوم السبت المقبل.


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