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الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع اللاعب وائل الدربالي

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 12:28 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس التعاقد مع اللاعب وائل الدربالي لمدة ثلاث سنوات.
ويشغل وائل الدربالي، صاحب الـ 20 عاما، خطة متوسط ميدان دفاعي، وقد سبق له تقمص أزياء الأولمبي الباجي و تولوز الفرنسي.
ويستهل الترجي الرياضي التونسي موفى هذا الأسبوع مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بمواجهة مستقبل المرسى على أرضية ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وتضم المجموعة الثانية اضافة للترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى فرق النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي و نجم المتلوي و اتحاد تطاوين و الاتحاد المنستيري.


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