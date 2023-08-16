تصفيات الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية باريس 2024 (منطقة افريقيا): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الكامروني 70-83

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مساء اليوم الاربعاء امام نظيره الكامروني بنتيجة 70-83 في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير من تصفيات الالعاب الاولمبية باريس 2024 والتي تحتضنها مدينة لاغوس النيجيرية.



وسيواجه المنتخب التونسي يوم الجمعة 18 اوت الجاري نظيره الغيني في اطار الجولة الثانية من ذات المنافسات انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س18).

وتضم المجموعة الاولى من التصفيات منتخبات نيجيريا والسنيغال ومالي.



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و يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل المجموعة لنصف النهائي فيما ستحدد المباراة النهائية هوية المنتخب الوحيد الذي سيعبر عن هذه التصفيات للملحق الاخير المؤهل للألعاب الأولمبية .

