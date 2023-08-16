النادي الصفافقسي يفوز وديا على نادي محيط قرقنة 2-صفر

فاز النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الاربعاء على نادي محيط قرقنة بنتيجة 2-صفر في المباراة الودية التي جمعت الفريقين تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وجاء انتصار النادي الصفاقسي حاملا توقيع كل من حازم الحاج حسن في الدقيقة 21 وعلاء غرام في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

يذكر ان النادي الصفاقسي يخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم خلال الموسم المرتقب ضمن المجموعة الثانية بمعية اندية الترجي الرياضي والنادي البنزرتي ومستقبل المرسى واتحاد تطاوين ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري.

ويستهل ابناء المدرب نبيل الكوكي مشوار البطولة بملاقاة النادي البنزرتي على ارضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس.