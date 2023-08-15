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بطولة غرودزيسك البولونية للتنس - الكسندر المنصوري يفوز على البرتغالي فريديريكو فيريرا سيلفا ويمر الى ثمن النهائي

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 20:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري المصنف 291 عالميا الى الدور ثمن النهائي لبطولة غرودزيسك البولونية اثر فوزه على البرتغالي فريديريكو فيريرا سيلفا المصنف 227 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-3) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الدور السادس عشر.
وسيلاقي المنصوري في الدور ثمن النهائي لهذه البطولة التي تقام على ملاعب صلبة الفرنسي ماكسيم جانفيي المصنف 345 عالميا الذي ازاح من جهته السويسري انطولن بيليي المصنف 319 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-3).


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