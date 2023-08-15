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تصنيف شنغهاي لافضل الجامعات في العالم 2023: جامعة صفاقس تعود للتصنيف منذ غيابها سنة 2019

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 17:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
عادت جامعة صفاقس الى تصنيف شنغهاي لافضل الجامعات في العالم في سنة 2023 ، الصادر اليوم الثلاثاء، بعد غيابها في التصنيف منذ سنة 2019 لتكون بذلك هذه السنة من الجامعة التونسية الوحيدة المصنفة ضمن افضل 1000 جامعة عالميا.
وكانت جامعة صفاقس قد صنفت في سنة 2018 مع جامعة تونس المنار ضمن افضل 1000 جامعة على مستوى العالم وبقيت غائبة في التصنيف الى حدود سنة 2023.
ويعتمد تصنيف شنغهاي السنوي الذي انطلق منذ سنة 2003 خمسة معايير في التصنيف وهي عدد الخريجين والموظفين الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات الميدانية وعدد الباحثين المتميزين الذين تم اختيارهم بواسطة شركة "كلاريفايت أناليتكس."
كما يعتمد التصنيف على عدد المقالات الصادرة في الدوريات المتخصصة في الطبيعة والعلوم وعدد المقالات المجدولة في فهرس الاقتباس العلمي، أي فهرس الاستشهادات الموسعة والعلوم الاجتماعية وأداء المؤسسة لكل فرد.
...

يذكر أن جامعة هارفارد الأمريكية تصدرت تصنيف شنغهاي لعام 2023 تليها في المرتبة الثانية جامعة ستاندرد الأمريكية، ثم معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.


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