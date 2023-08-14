تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز في موفى جوان 2023

تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 784ألف طن مكافئ نفط، في الفترة المتراوحة بين جوان 2022 وجوان 2023، وفق ما أظهرته النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2023.



وشمل هذا التراجع أغلب الحقول الرئيسية وتعلّق الأمر بحقل حلق المنزل، الذي دخل حيز الإنتاج منذ سنة 2021 (تراجع إنتاجه بنسبة 43 بالمائة) والبرمة (16 بالمائة) وعشتار (14 بالمائة) وM.L.D (31 بالمائة) والشروق (25 بالمائة) وأودزار (28 بالمائة) وفانج/باق/طرفا (17 بالمائة) وآدم (4 بالمائة) والحاجب/غبيبة (2 بالمائة) ومسكار (8 بالمائة).





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