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سيدي بوزيد: تسليم 30 إشعارا بالموافقة لبعث مشاريع لفائدة نساء من الجهة

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 19:21 قراءة: 0 د, 52 ث
      
بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وتزامنا مع تظاهرة "ناجحات ببلادي"، انتظم اليوم الاثنين، موكب لتسليم 30 إشعارا بالموافقة لبعث مشاريع لفائدة نساء من ولاية سيدي بوزيد ضمن برنامجي التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والريادة النسائية والاستثمار.

وبيّنت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد، هنية نصيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم تسليم 16 إشعارا بالموافقة لبعث مشاريع تجارية وفلاحية بقيمة جملية بلغت 100 ألف دينار لفائدة منتفعات بمعتمدية الهيشرية في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الرامي إلى الحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابه من خلال مساعد الأمهات على توفير مورد رزق وتعزيز قدراتهن على التنشئة السليمة لأبنائهن في محيط أسري متوازن اقتصاديا.
وأضافت أنه تم تسليم 14 إشعارا بالموافقة لبعث مشاريع لفائدة منتفعات بالبرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار "رائدات" باعتماد قدره 123 ألف دينار.
...

واعتبرت أنّ مثل هذه المشاريع وغيرها من البرامج التي تخصّصها وزارة المرأة تهدف الى تعزيز مكاسب المرأة وتكريس حقوقها في كل المجالات، إلى إرساء مشاركة نوعية وأكثر فاعلية للنساء في الاقتصاد الوطني.


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