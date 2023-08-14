الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بانتدابات جديدة ويجدد عقود بعض لاعبيه

اعلنت هيئة الترجي الجرجيسي برئاسة حافظ طالب عن انتداب لاعب وسط الميدان أمير الصباحي بعقد لمدة سنة واحدة قادما من مستقبل المرسى .

كما اعلنت عن تجديد عقد لاعبي محور الدفاع زياد بحر لمدة عامين و حسام الشبلي لمدة سنة واحدة .كما قررت التمديد الى موفى موسم 2025 في عقد المهاجم يونس راشد الذي ظهر بوجه متميز في العام الماضي فيما تم فسخ عقد لاعب خط االوسط الدفاعي محمد جاء بالله



وكانت الهيئة اعلن بداية الشهر الجاري عن انتداب لاعبي النادي القربي عزيز الجمعاوي(مدافع محوري ) لمدة سنتين وأمير التاجوري (مهاجم ) لمدة سنتين



...





ويذكر ان الفريق عاد الى التمارين بملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس استعدادا للموسم الجديد.



وسيتكون الإطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي موسم 2023-2024 سيكون كالاتي /

- المدرب : نوفل شبيل

- مدرب مساعد : حمدي جبنون

- مدرب مساعد مكلف بالمتابعة و الأحصاء : محمد علي البكوش

- مدرب حراس : محمد رضا التوزري

- معد بدني : وجيه بلعيد



اما الإطار الطبي للترجي الرياضي الجرجيسي موسم 2023-2024 فسيكون كالاتي /

-طبيب الفريق : طارق فريعة

-ممرض : باسم الشتيوي

-أخصائي العلاج الطبيعي: طارق لبيض

