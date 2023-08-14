Babnet

الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بانتدابات جديدة ويجدد عقود بعض لاعبيه

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 13:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعلنت هيئة الترجي الجرجيسي برئاسة حافظ طالب عن انتداب لاعب وسط الميدان أمير الصباحي بعقد لمدة سنة واحدة قادما من مستقبل المرسى .
كما اعلنت عن تجديد عقد لاعبي محور الدفاع زياد بحر لمدة عامين و حسام الشبلي لمدة سنة واحدة .كما قررت التمديد الى موفى موسم 2025 في عقد المهاجم يونس راشد الذي ظهر بوجه متميز في العام الماضي فيما تم فسخ عقد لاعب خط االوسط الدفاعي محمد جاء بالله

وكانت الهيئة اعلن بداية الشهر الجاري عن انتداب لاعبي النادي القربي عزيز الجمعاوي(مدافع محوري ) لمدة سنتين وأمير التاجوري (مهاجم ) لمدة سنتين
...


ويذكر ان الفريق عاد الى التمارين بملعب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس استعدادا للموسم الجديد.

وسيتكون الإطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي موسم 2023-2024 سيكون كالاتي /
- المدرب : نوفل شبيل
- مدرب مساعد : حمدي جبنون
- مدرب مساعد مكلف بالمتابعة و الأحصاء : محمد علي البكوش
- مدرب حراس : محمد رضا التوزري
- معد بدني : وجيه بلعيد

اما الإطار الطبي للترجي الرياضي الجرجيسي موسم 2023-2024 فسيكون كالاتي /
-طبيب الفريق : طارق فريعة
-ممرض : باسم الشتيوي
-أخصائي العلاج الطبيعي: طارق لبيض


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271471


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
35°-24
35°-25
36°-26
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*