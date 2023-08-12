Babnet

النجم الساحلي و نادي ميلانو الايطالي وديا اليوم في ميلانو

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 12:32 قراءة: 0 د, 16 ث
      
يتبارى النجم الساحلي مع نادي ميلانو الايطالي اليوم على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس في ميلانو في مباراة دولية ودية وذلك في غياب الجمهور.
وتاتي المباراة تحضيرا للموسم الجديد وقبل اسبوع من مباراة النجم الرياضي الساحلي مع النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر في اطار ذهاب الدور الأول من تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271402


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 12 أوت 2023 | 25 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:17
16:10
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
32°-24
34°-23
35°-24
35°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*