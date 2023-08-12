النجم الساحلي و نادي ميلانو الايطالي وديا اليوم في ميلانو

يتبارى النجم الساحلي مع نادي ميلانو الايطالي اليوم على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس في ميلانو في مباراة دولية ودية وذلك في غياب الجمهور.

وتاتي المباراة تحضيرا للموسم الجديد وقبل اسبوع من مباراة النجم الرياضي الساحلي مع النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر في اطار ذهاب الدور الأول من تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية



