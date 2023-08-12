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الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تمنح الاعتماد لأربع مؤسسات صحية

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Publié le Samedi 12 Août 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أسندت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي الاعتماد لأربع مؤسسات صحية، وذلك على إثر قرار هيئة الخبراء


وتحصل كل من مركز الصحة الوسيط "الأنس" بولاية الكاف والمركز الاستشفائي الدولي "قرطاجنة" بتونس على الاعتماد صنف ذهب للفترة من سنة 2023 الى سنة 2026، فيما تحصل مركز الصحة الأساسية "سطح جابر" بولاية المنستير على الاعتماد صنف ذهب للفترة من سنة 2022 الى سنة 2025
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وتحصل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على الاعتماد صنف بلاتين للفترة من سنة 2023 الى سنة 2026


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