سليانة: تكريم 13 امرأة من الجهة ضمن تظاهرة "ناجحات بلادي"

في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، نظّمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، مساء أمس الخميس، بالمركب الثقافي بسليانة الجنوبية، الدورة الأولى لتظاهرة "ناجحات بلادي".

وذكرت المندوبة الجهوية للأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن، عائدة بن نصر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن التظاهرة تتضمّن معرضا لمنتوجات مجامع التنمية النسائية بالجهة خاصة المجامع المحدثة من قبل المندوبية أو التي دعمتها، إضافة إلى تكريم 13 امرأة من الجهة وتنظيم تظاهرة ثقافية بساحة عز الدين علية بمدينة سليانة يوم الأحد القادم.

وأبرزت أن الاحتفالات بعيد المرأة التونسية انطلقت منذ مطلع شهر أوت الجاري عبر تنظيم أيام تحسيسية تعرّف ببرامج الوزارة خاصة برنامجي "صامدة و"رائدات".

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أنّه تمّ تمكين 100 امرأة من مشاريع اقتصادية فردية وجماعية منذ بداية السنة الجارية، ومن المنتظر تمكين 30 امرأة أخرى من مشارريع مماثلة مع أواخر السنة الحالية وذلك في إطار برنامج التمكين الاقتصادي.



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وأضافت أن منصة "رائدات" تعدّ 260 امرأة مسجلة إلى غاية اليوم، فضلا عن دراسة 12 ملفا في إطار برنامج "صامدة"(موجه للدعم الاقتصادي للنساء ضحايا العنف) في انتظار إتمام الإجراءات اللازمة لتمكينهن من الدعم.

وكشفت المسؤولة أن مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف استقبل خلال السنة الجارية 52 امرأة، وتولى التعهد بهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية.