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التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية محور لقاء وزير الخارجية وممثل المنظمة

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 20:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
مثل التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو UNIDO) محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمقر الوزارة، مع الممثل الجديد للمنظمة لدى تونس الأسعد بن حسين، الذي قدّم إلى الوزير الإخطار الرسمي بتعيينه.

وأشاد الوزير، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الخميس، بمستوى التعاون بين تونس وهذه المنظمة الأممية، داعيا إلى إطلاق مزيد من المشاريع الداعمة لتونس من أجل تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للصناعة والابتكار في آفاق 2035، التي تم اعتمادها في سنة 2022، وذلك لتعزيز تموقع تونس في سلاسل القيمة العالمية.

...

من جانبه، أعرب ممثل المنظمة عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون المستقبلي بين "اليونيدو" والحكومة التونسية تطورا هاما.

وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن التعاون بين تونس وهذه المنظمة الأممية يعود تاريخه لأكثر من 30 عامًا ويشمل مجموعة واسعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة.


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