التعادل السلبي يحسم ودية النجم الساحلي والنادي البنزرتي

حسم التعادل السلبي لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي الذي اقيم اليوم الاربعاء بمدينة سوسة في اطار تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

وسيخوض النجم الساحلي المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا النادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان والملعب التونسي وقوافل قفصة فيما ينتمي النادي البنزرتي للمجموعة الثانية الى جانب الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي ومستقبل المرسى ونجم المتلوي واتحاد تطاوين.

ويستهل فريق جوهرة الساحل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بملاقاة مضيفه الاولمبي الباجي يوم 23 اوت بينما يفتتح نادي عاصمة الجلاء مشواره بمواجهة مضيفه النادي الصفاقسي يوم 20 من الشهر ذاته.





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