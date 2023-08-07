المؤسسة المالية الدولية تمنح شركة فسفاط قفصة 7 مليون دينار لإنجاز مشروع مندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري

أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الاثنين 07 أوت 2023 على توقيع اتفاقية بين شركة فسفاط قفصة والمؤسسة المالية الدولية SFI التابعة لمجموعة البنك العالمي وذلك لتمويل دراسة بقيمة تناهز 07 مليون دينار (هبة) تخص إنجاز مشروع مندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة ومعمل تيفارت.



ويهدف إنجاز المشروع موضوع الاتفاقية التي وقعها كل من رضا شلغوم الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والسيد جورج غرة الممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية بتونس بحضور رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ورئيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تأمين تزويد معامل المجمع الكيميائي بالفسفاط التجاري بشكل منتظم إلى جانب تزويد المغاسل المنتجة حاليا والمبرمج إنجازها مستقبلا بالمياه الصناعية دون المساس بالمدخرات المائية بالجهة.





...



ويتكون المشروع المذكور من خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفسفاط من منطقة التجميع بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة بطاقة تناهز 10 مليون طن سنويا، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر وخط أنابيب لنقل المياه من منطقة الصخيرة نحو مغاسل الشركة بالحوض المنجمي بطاقة انتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة أولية تقدر بـ 30 ميغاوات لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي ومحطة تحلية مياه البحر، سيتم العمل على إنجازهما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة على أهمية هذا المشروع الذي تقدر كلفته الجملية بنحو 1100 مليون دينار خاصة على مستوى المردودية الثلاثية، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتي تنسجم مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 وذلك باعتبار اتاحته إمكانية الضغط على كلفة نقل الفسفاط في ظل ارتفاع سعر المحروقات إضافة إلى الحد من التلوث البيئي والمحافظة على مخزون المائدة المائية بالجهة، مع استعمال الطاقات المتجددة لتشغيل المنشآت ذات العلاقة، هذا فضلا على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة من خلال خلق فرص جديدة لبعث مشاريع فلاحية تساعد على دفع التشغيل والتمكين الاقتصادي.



وشدد رضا شلغوم في ذات السياق على البعد الاستراتيجي لمشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط والذي يندرج ضمن الإجراءات التي تم إقرارها خلال مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 26 أفريل 2023 الرامية إلى مزيد تطوير قطاع الفسفاط بإعتبار مساهمته الحيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



من جانبه أكد جورج غرة على حرص مؤسسته واستعدادها لمواصلة مرافقة تونس لاسيما شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بما يساعد على تحقيق الأهداف المرسومة ضمن البرنامج الأخضر والمشاريع الخاصة بمزبد التطوير والتحديث، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية هذا المشروع المهيكل للنقل الهيدروليكي للفسفاط وما سيحققه من تنمية مندمجة بجهة قفصة.