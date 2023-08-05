مباراة ودية : التعادل السلبي يحسم لقاء النادي الافريقي والنادي البنزرتي

تعادل النادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي بلا اهداف في مباراة ودية جمعتهما اليوم السبت بملعب الشاذلي زويتن، في اطار استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2023 - 2024.



ويستهل النادي الافريقي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد بملاقاة الاتحاد الرياضي ببنقردان خارج ميدانه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فرق الأولمبي الباجي و النجم الرياضي الساحلي و المستقبل الرياضي بسليمان و الملعب التونسي و القوافل الرياضية بقفصة.

أما النادي الرياضي البنزرتي فسيتحول خلال الجولة الأولى الى صفاقس لملاقاة فريق عاصمة الجنوب ضمن منافسات المجموعة الثانية التي



...



تضم كذلك فرق الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى و النجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري.





