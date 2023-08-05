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مباراة ودية : التعادل السلبي يحسم لقاء النادي الافريقي والنادي البنزرتي

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 20:48 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تعادل النادي الافريقي والنادي الرياضي البنزرتي بلا اهداف في مباراة ودية جمعتهما اليوم السبت بملعب الشاذلي زويتن، في اطار استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2023 - 2024.

ويستهل النادي الافريقي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد بملاقاة الاتحاد الرياضي ببنقردان خارج ميدانه، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فرق الأولمبي الباجي و النجم الرياضي الساحلي و المستقبل الرياضي بسليمان و الملعب التونسي و القوافل الرياضية بقفصة.
أما النادي الرياضي البنزرتي فسيتحول خلال الجولة الأولى الى صفاقس لملاقاة فريق عاصمة الجنوب ضمن منافسات المجموعة الثانية التي
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تضم كذلك فرق الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى و النجم الرياضي بالمتلوي والاتحاد الرياضي بتطاوين والاتحاد الرياضي المنستيري.




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