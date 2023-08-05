الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت عن مواعيد روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024 التي ستقام على مرحلتين.



وستفتتح المرحلة الاولى في 19 و20 اوت الجاري على ان تختتم في 30 و31 ديسمبر المقبل. وتم توزيع الفرق في هذه المرحلة على مجموعتين تضم الاولى النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بن قردان والأولمبي الباجي والملعب التونسي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة في حين تالفت الثانية من الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين والنادي البنزرتي ونجم المتلوي ومستقبل المرسى.





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وستتأهل الفرق اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة لمرحلة التتويج (بلاي اوف) التي ستنطلق في 17 و18 فيفري المقبل في حين سيلعب الرباعي المتبقي من كل مجموعة ضمن مرحلة تفادي النزول (بلاي اوت) التي ستبدأ في 3 و4 فيفري.





وفي ما يلي روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024

- الجولة الأولى: 19-20 أوت 2023

- تــدارك الجولة الاولى : الأربــعاء 23 أوت 2023

- الجــولة الثانية: 26-27 أوت 2023

- تــدارك الجولة الثانية : 29-30 أوت 2023

- الجــولة الثالثة: 2-3 سبتمبر 2023

- الجــولة الرابعة: 16-17 سبتمبر 2023

- تدارك الجولة الرابعة: 20-21 سبتمبر 2023

- الجــولة الخامسة: 23-24 سبتمبر 2023

- الجولة السادسة: 7-8 أكتوبر 2023

- الجــولة السابعة: 21-22 أكتوبر 2023

- الجولة الثامنة: 28-29 أكتوبر 2023

- الجولة التاسعة: 4-5 نوفمبر 2023

- الجولة العاشرة: 11-12 نوفمبر 2023

- الجولة الحادية عشرة: 25-26 نوفمبر 2023

- تــدارك الجولة الحادية عشرة: 12-13 ديسمبر 2023

- الجولة الثانية عشرة: 23-24 ديسمبر 2023

- الجولة الثالثة عشرة: 27 ديسمبر 2023

- الجولة الرابعة عشرة: 30-31 ديسمبر 2023



- سيتم تحديد تواريخ المباريات المؤجلة للترجي الرياضي التونسي الخاصة بمشاركته في مسابقة رابطة افريقيا لكرة القدم فور تحديد مواعيد مباريات هذه المسابقة من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.



- الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف : 17-18 فيفري 2024



- الجولة الأولى من مرحلة البلاي آوت : 3-4 فيفري 2024



