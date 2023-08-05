Babnet

الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 15:18 قراءة: 1 د, 31 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت عن مواعيد روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2023-2024 التي ستقام على مرحلتين.

وستفتتح المرحلة الاولى في 19 و20 اوت الجاري على ان تختتم في 30 و31 ديسمبر المقبل. وتم توزيع الفرق في هذه المرحلة على مجموعتين تضم الاولى النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بن قردان والأولمبي الباجي والملعب التونسي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة في حين تالفت الثانية من الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين والنادي البنزرتي ونجم المتلوي ومستقبل المرسى.

...

وستتأهل الفرق اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة لمرحلة التتويج (بلاي اوف) التي ستنطلق في 17 و18 فيفري المقبل في حين سيلعب الرباعي المتبقي من كل مجموعة ضمن مرحلة تفادي النزول (بلاي اوت) التي ستبدأ في 3 و4 فيفري.


وفي ما يلي روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024
- الجولة الأولى: 19-20 أوت 2023
- تــدارك الجولة الاولى : الأربــعاء 23 أوت 2023
- الجــولة الثانية: 26-27 أوت 2023
- تــدارك الجولة الثانية : 29-30 أوت 2023
- الجــولة الثالثة: 2-3 سبتمبر 2023
- الجــولة الرابعة: 16-17 سبتمبر 2023
- تدارك الجولة الرابعة: 20-21 سبتمبر 2023
- الجــولة الخامسة: 23-24 سبتمبر 2023
- الجولة السادسة: 7-8 أكتوبر 2023
- الجــولة السابعة: 21-22 أكتوبر 2023
- الجولة الثامنة: 28-29 أكتوبر 2023
- الجولة التاسعة: 4-5 نوفمبر 2023
- الجولة العاشرة: 11-12 نوفمبر 2023
- الجولة الحادية عشرة: 25-26 نوفمبر 2023
- تــدارك الجولة الحادية عشرة: 12-13 ديسمبر 2023
- الجولة الثانية عشرة: 23-24 ديسمبر 2023
- الجولة الثالثة عشرة: 27 ديسمبر 2023
- الجولة الرابعة عشرة: 30-31 ديسمبر 2023

- سيتم تحديد تواريخ المباريات المؤجلة للترجي الرياضي التونسي الخاصة بمشاركته في مسابقة رابطة افريقيا لكرة القدم فور تحديد مواعيد مباريات هذه المسابقة من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- الجولة الأولى من مرحلة البلاي أوف : 17-18 فيفري 2024

- الجولة الأولى من مرحلة البلاي آوت : 3-4 فيفري 2024



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271061


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 05 أوت 2023 | 18 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:13
12:32
05:28
03:48
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-24
31°-23
32°-22
33°-24
  • Avoirs en devises
    23152,4

  • (4 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37040 DT        1$ =3,09514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 août)   1416,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*