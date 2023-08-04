النادي الافريقي يتغلب وديا على الهلال السوداني 2 - 1

فاز النادي الافريقي اليوم الجمعة على الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في المبارة الودية لكرة القدم ضمن استعداداته لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت ثنائية النادي الافريقي، في اللقاء الذي دار بمركب منير القبايلي، عن طريق المهاجم النيجيري الجديد للفريق كينغسلاي ايدوه وشهاب العبيدي من ضربة جزاء.

ويستهل النادي الافريقي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الجديد 2023 - 2024 بملاقاة الاتحاد الرياضي ببنقردان خارج ميدانه وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأولمبي الباجي والنجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الافريقي والمستقبل الرياضي بسليمان والملعب التونسي والقوافل الرياضية بقفصة.



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