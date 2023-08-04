اعتماد منظومة تكنولوجية حديثة في نهائيات البطولة الوطنية للتايكواندو للأكابر والكبريات

تحتضن القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس يومي السبت 5 والاحد 6 أوت الجاري نهائيات البطولة الوطنية للتايكواندو للأكابر والكبريات في اختصاصات الكيروغي والبومزي (استعراضي) والباراتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكملت الجامعة التونسية للتايكواندو التصفيات الجهوية والإقليمية ليترشح الى النهائيات أكثر من 400 رياضي من كافة أنحاء الجمهورية. وستدور لأول مرة في تونس نهائيات الباراتايكواندو التي سيتم في اعقابها اختيار افضل العناصر في اتجاه تكوين منتخب وطني لهذا الاختصاص الحديث.

ومن جهة اخرى، أدرجت الجامعة منظومة تكنولوجية حديثة بمناسبة هذه النهائيات المرتقبة تمكن من مراقبة اللاعبين وتحديد توقيت عمليات الإحماء وموعد النزال في المباريات، وهي تقنية حديثة لم تستعمل بعد في التظاهرات الدولية.



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واختتمت الأسبوع الماضي نهائيات البطولة الوطنية للتايكواندو للاصاغر والاواسط بمشاركة أكثر من 500 رياضي في كافة الاصناف.