الملعب التونسي يفوز وديا على نادي الخلود السعودي 2-1

فاز الملعب التونسي على نادي الخلود (الدرجة الثانية السعودية) بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة في اطار التربص التحضيري المقام حاليا بمدينة ازميت التركية استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024.



ووقع على ثنائية الملعب التونسي المهاجم هيثم الجويني خلال الشوط الثاني بينما جاء هدف نادي الخلود في اواخر اللقاء من ركلة جزاء.

يذكر ان الملعب التونسي سيجري خلال هذا التربص التحضيري ثلاث مباريات ودية اخرى امام كل من نادي توزلاسبور التركي والعربي الكويتي والشيحانية القطري ايام الاثنين والخميس والسبت من الاسبوع المقبل.



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وسيخوض الملعب التونسي المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة. وسيستهل مشواره في البطولة التي تنطلق يوم 19 اوت الجاري بملاقاة مضيفه مستقبل سليمان.

