نحو تركيز منظومة معلوماتية جديدة للتدريس والبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي

مثل النظر في إرساء منظومة معلوماتية جديدة للتدريس والبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، محور جلسة عمل انتظمت أمس الخميس تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير وبحضور محمد نزار يعيش وعدد من الخبراء التونسيين في مجال الذكاء الاصطناعي بشركتي Reedz و Instadee .



ولفت بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ستمكّن الطلبة والباحثين في جميع اختصاصات التعليم العالي والبحث العلمي من الاطلاع على الدروس والكتب والمقالات العلمية وأطروحات الدكتوراه والتفاعل مع منظومة الذكاء الاصطناعي لإثراء المحصول العلمي.

وأكد محمد نزار يعيش والوفد المرافق له بالمناسبة استعدادهم لتركيز هذه المنظومة وتوفير المعدات اللازمة مجانا لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين وايوائها بمركز الحساب الخوارزمي.



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كما سيتمّ في هذا النطاق مدّ الوزارة بالبرمجة الأصلية والحاسوب العالي السرعة لتكون بذلك منظومة ذكاء اصطناعي سيادية تونسية تحت إشراف الوزارة في جميع مجالات التدريس.

وأشار البلاغ الى أنه سيتمّ تنظيم جلسات عمل أخرى مع مختلف المتداخلين لمتابعة سير وإدارة هذا المشروع الذي سيكون مكسب هام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.