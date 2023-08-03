معهد الرصد الجوي: جوان 2023 يصنف السادس في أشهر جوان الأكثر امطارا منذ 1970

صنّف شهر جوان 2023 السادس في قائمة أشهر جوان الأكثر امطارا منذ سنة 1970، خاصة ان اجمالي التساقطات المطرية المسجلة خلال هذا الشهر بلغ 520 مليمترا في 27 محطة رئيسية، في حين يناهز المجموع المرجعي لهذه المحطات 249 مليمترا، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي.



وأشار معهد الرصد الجوي، في الملخص المناخي لشهر جوان 2023، أصدره الخميس، الى أن كميات الأمطار المسجلة خلال هذا الشهر بلغت نسبة 8ر208 بالمائة من المعدل المرجعي لأشهر جوان.





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وكان مجموع الامطار، على امتداد شهر جوان 2023، مرتفعا عموما في شمال البلاد بينما غابت في المناطق الجنوبية باستثناء قفصة، التي سجلت نزول 3ر17 مليمترا من الامطار وهو ما يفوق المعدل المرجعي للمنطقة (4ر3 ملم).



وسجل شهر جوان 2023، كذلك، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات المرجعية بفارق أكثر من 0.3 درجة. وتراوح متوسط درجات الحرارة بين 21.2 درجة في تالة و31 درجة في توزر. وفاقت درجات الحرارة المعدلات المرجعية (1991 - 2020) بكافة المناطق ما عدى سليانة وتالة وقفصة والبرمة.



وبلغ المعدّل العام لمتوسط درجات الحرارة (27 محطة) 26.1 درجة وتجاوز المعدّل المرجعي (25.7 درجات) بفارق 0.3 + درجة.



واتسم الطقس في بداية شهر جوان 2023 بعدم الاستقرار، وفق معطيات المعهد، وتواتر ظهور عواصف في مختلف الجهات باستثناء الجهة الجنوبية للبلاد.



وارتفعت درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم 18 جوان 2023 لتفوق المعدلات المرجعية في موفى الشهر.

