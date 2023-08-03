الاولمبي الباجي - قائمة اللاعبين لمواجهة ابو سليم الليبي في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

اعلن الاولمبي الباجي اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم المدرب الجزائري نبيل نغيز في الدور التمهيدي الاول من كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد فريق ابو سليم الليبي.



وضمت هذه القائمة اللاعبين الاتي ذكرهم:.

في حراسة المرمى: عبد السلام الحلاوي - عزيز النسيبي - شاهين السماوي



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في الدفاع: ياسين بوعبيد - ريان الدربالي - محرز بن راجح - ناجح الفرجاني - إسكندر الصغير - إسلام الشلغومي

في وسط الميدان: عصمان كومباسا - إسكندر الشيحي - محمد العبسي - لمين با - شرف الدين العوني - فراس فضلي .

في الهجوم : مالك شويخ - الهادي الحدوشي - عزيز الطبوبي - صهيب العبدلي - بشير المقدم



وتقام مباراة الذهاب في رادس يوم 18 او 19 او 20 اوت والاياب في ليبيا يوم 25 او 26 او 27 من نفس الشهر.

