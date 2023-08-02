الكاف : برمجة11عرضا خلال مهرجان بومخلوف الدولي لمدينة الكاف

من المنتظر أن تنطلق فعاليات الدورة السابعة والأربعين لبرنامج بومخلوف الدولي لمدينة الكاف يوم الجمعة 05 أوت الجاري لتتواصل إلى غاية 15 من الشهر ذاته ببرمجة تراوح بين الموسيقى الطربية والغربية والعروض الصوفية والمسرحية وفق ما جاء في الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم ، جمعية سيرتا للثقافة البديلة بالكاف



وقالت مديرة المهرجان ،سهام بن زاكي بالمناسبة أن الجمعية حرصت على تنظيم هذا المهرجان رغم الإمكانيات المتواضعة التي تتوفر لديها ،وذلك إيمانا منها بأهمية المحافظة على هذا المهرجان وتمكين أهالي المدينة من الاستمتاع بجملة من العروض الثقافية والفنية المختلفة التي بإمكانها التشجيع على الإبداع وتدعيم العمل الثقافي في البلاد وخلق فرص للترفيه لفائدة متساكني المدينة عل حد تعبيرها

وسيكون أهالي الكاف خلال سهرة الإفتتاح على موعد مع الفنانة التونسية و العربية يسرى محنوش، في حين سيؤثث سهرة الختام الفنان محمد علي كمون عبر تقديم عرض يحتوي على ايقاعات الجاز.



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كما سيحتضن فضاء القصبة عديد العروض المسرحية ، على غرار مسرحية بنات سعاد لنعيمة الجاني و"ملاسين ستوري"،بالاضافة إلى تنظيم عروض موسيقية متنوعة، مثل عرض سهرة الديسكو العربية وعرض العزارة والعرض الصوفي الليل زاهي وعرض النغار لآية دغنوج وعرضين آخرين لكل من لبنى بن صالح المقري ومرتضى الفتيتي ، علما وأن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث قامت بتدعيم المهرجان بما قيمته 80.